armi a kiev scontro tra crosetto e salvini sullo shopping militare dagli usa

È scontro aperto nel governo sull’acquisto di armi dagli Stati Uniti per girarle a Kiev e, in generale, sull’invio di armi all’Ucraina, tra il ministro e vicepremier leghista Matteo Salvini e il titolare della Difesa Guido Crosetto. È di mercoledì scorso la notizia dell’annullamento della visita di Crosetto negli Stati Uniti dove era in agenda un incontro con il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Il ministro della Difesa aveva rassicurato sulle voci di pressioni nel governo ricevute dalla Lega, contraria ad accordi aldilà dell’Atlantico sull’acquisto di armi per Kiev: “Non vado più a Washington, vado al vertice E-5 a Berlino”, aveva specificato Crosetto riferendosi al summit europeo che unisce cinque nazioni, per poi annunciare l’arrivo del dodicesimo pacchetto di forniture alle truppe di Zelensky, con “aiuti consistenti” da presentare presto al Copasir. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

