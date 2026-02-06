Scontro tra Salvini e Gruber | Deve occuparsi di treni non di casa

Matteo Salvini e Lilli Gruber si sono affrontati in diretta a Otto e mezzo, in un botta e risposta sulla puntualità dei treni. Il ministro dei Trasporti ha mostrato i numeri ufficiali, parlando di un 90% di treni puntuali nel 2024-2025. La giornalista ha invece sottolineato come, nella vita di tutti i giorni, gli italiani si trovano spesso a dover aspettare, con ritardi che considerano troppo frequenti e pesanti. La discussione è diventata una specie di sfida tra dati ufficiali e realtà quotidiana

Acceso botta e risposta tra Matteo Salvini e Lilli Gruber a Otto e mezzo. Durante la puntata del 5 febbraio 2026, i due si sono scontrati sulla puntualità dei treni, con il ministro dei Trasporti che ha sciorinato l’ indice di puntualità del 2024-2025, intorno al 90 per cento, e la giornalista che gli ha fatto notare come, nella quotidianità, gli italiani debbano fare i conti con «ritardi spaventosi». «Sarà sfortunata, mi spiace per lei» la chiosa del leader leghista. Ma vediamo le tappe dello scontro. Gruber a Salvini: «Chieda scusa agli italiani che hanno ritardi spaventosi». «Lei ha trovato uno più a destra e filo-russo di lei ed è Vannacci», ha esordito Gruber. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Durante la trasmissione di giovedì 5 febbraio, Matteo Salvini e Lilli Gruber si sono scontrati su più fronti.

