Violento scontro tra auto nell' Est Veronese | 70enne estratta dai vigili del fuoco e portata in ospedale

Nel pomeriggio di martedì 6 gennaio, a Colognola ai Colli, si è verificato un grave incidente stradale tra due veicoli. Una donna di 70 anni è rimasta ferita e, estratta dalle squadre dei vigili del fuoco, è stata trasportata in ospedale con l’elicottero. La sua condizione non sarebbe considerata critica. L’incidente ha richiesto l’intervento delle autorità per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

È stata trasportata in elicottero in ospedale la donna rimasta ferita nel violento scontro tra auto avvenuto nel pomeriggio di martedì 6 gennaio a Colognola ai Colli, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.L'incidente ha avuto luogo poco prima delle ore 16, all'incrocio tra via.

