Scontro auto-compattatore morta 25enne

Una 25enne di Tivoli ha perso la vita in un incidente intorno alle 21.00. La ragazza ha avuto un frontale con un camion dei rifiuti, guidato da un uomo di 51 anni. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla giovane. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per lei non c’era più nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi della polizia.

21.00 Una ragazza di 25 anni, residente nel comune di Tivoli in provincia di Roma, è morta nello schianto tra la sua auto e un camion dei rifiuti condotto da un operaio di 51 anni. Lo scontro frontale tra i due mezzi, avvenuto sulla strada provinciale 33 nel comune di Ciciliano è stato fatale per la giovane che ha sbandato invadendo la corsia opposta. Il conducente del camion è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

