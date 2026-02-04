Il clima è rovente vola qualche parolaccia e pure una scarpa | scontro tra Ivano Michetti de I Cugini di Campagna e l’occupante abusiva della sua casa Cosa è successo a I Fatti Vostri

In diretta tv, Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha avuto un acceso scontro con una donna che occupa abusivamente la sua casa. La discussione è degenerata, con parolacce e anche una scarpa volata tra i presenti. Alla fine, l’occupante, Samia, ha promesso di lasciare l’abitazione, che era di proprietà di Michetti.

Il clima è rovente, vola qualche parolaccia e pure una scarpa. Lo scontro in diretta tv si conclude con una promessa, quella dell’occupante abusiva di nome Samia: “Prometto di uscire”, il riferimento è all’abitazione di proprietà di Ivano Michetti, storico chitarrista de “ I Cugini di Campagna “. La donna, che vive da oltre tre anni nell’immobile di proprietà del musicista a Torpignattara a Roma, assicura in collegamento a “ I Fatti Vostri ” che lascerà la casa entro il 24 marzo. Michetti aveva raccontato la sua disavventura nei mesi scorsi a “ Fuori dal Cor o ” di Mario Giordano, nel 2022 aveva deciso di affittare una casa a Kawa Abubaka r, un signore iracheno, al prezzo di 350 euro al mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il clima è rovente, vola qualche parolaccia e pure una scarpa: scontro tra Ivano Michetti de I Cugini di Campagna e l’occupante abusiva della sua casa. Cosa è successo a I Fatti Vostri Approfondimenti su Michetti Samia Chi sono le moglie e figli di Ivano e Silvano Michetti, Nick Luciani e Tiziano Leonardi dei Cugini di Campagna Le mogli di Ivano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna sono Rossella e Vanessa Perna, rispettivamente. “Muore Brigitte Bardot e Anna Falchi ne approfitta per mettere una carrellata di sue foto per far notare la somiglianza”, “Vorrei avere la sua autostima”: critiche social per la conduttrice de I Fatti Vostri. Cosa è accaduto Recentemente, Anna Falchi ha condiviso su Instagram un carosello di foto in omaggio a Brigitte Bardot, in seguito alla notizia della sua scomparsa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Michetti Samia Argomenti discussi: Clima rovente a Marsiglia, tifosi contro De Zerbi, società e giocatori: dura contestazione al Velodrome prima della vittoria sul Rennes in Coppa di Francia; Langa e Roero, le vigne che sfidano il clima: il racconto delle nuove annate; Hollywood contro l'ICE, le star che chiedono giustizia per Pretti; Vannacci alla resa dei conti con Salvini: scontro sull’iniziativa con Casapound. Marsiglia contestato al Velodrome: tifosi contro De Zerbi, club e giocatoriTensione altissima a Marsiglia: dura contestazione dei tifosi contro De Zerbi, giocatori e società prima della vittoria in Coppa di Francia contro il Rennes. msn.com Più incidenti al nord, ma Rc Auto più alta a Napoli: esplode la protestaassicurazioni a Napoli, assemblea infuocata e proposta di legge popolare contro le tariffe Rc Auto: Borrelli attacca il pizzo geografico ... internapoli.it La formazione dei cugini di campagna è composta da quattro membri ,i fondatori e gemelli Ivano e Silvano Michetti Nik Luciano alla voce solista ,e Tiziano Leonardi alla tastiera ,i membri attuali sono Ivano Michetti, chitarrista cantante e fondatore ,Silvano Mich - facebook.com facebook

