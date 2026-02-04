Scarpa in diretta tv | Ivano Michetti furioso contro l’occupante della sua casa a I Fatti Vostri
Durante la puntata di oggi di I Fatti Vostri, Ivano Michetti si è infuriato in diretta. La discussione è nata quando ha scoperto che qualcuno occupava la sua casa. La tensione nello studio è salita subito, e Michetti ha alzato la voce, chiedendo spiegazioni. La scena ha lasciato tutti senza parole, mentre il conduttore cercava di calmare gli animi. È stato un momento intenso che ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori.
Cosa è successo a I Fatti Vostri: la lite in diretta. Momenti di tensione estrema nello studio de I Fatti Vostri, il programma pomeridiano di Rai2. Protagonista Ivano Michetti, chitarrista e fondatore dei Cugini di Campagna, che ha avuto un confronto acceso con la donna che occupa il suo appartamento nel quartiere Torpignattara, a Roma. Il clima si è surriscaldato fino al gesto clamoroso: Michetti si è tolto una scarpa in diretta e ha mimato il lancio contro l’occupante collegata da casa, accusandola di mentire. Un momento televisivo surreale, a metà tra talk show e teatro dell’assurdo, che ha immediatamente fatto il giro dei social. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
