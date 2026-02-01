Scontri per Askatasuna Meloni a Torino visita l’agente ferito Due arresti Salvini | Ora tolleranza zero e nuovo pacchetto sicurezza

Giorgia Meloni si è recata questa mattina a Torino per visitare l’ospedale Molinette, dove si trova l’agente di polizia ferito ieri durante una manifestazione pro Askatasuna. L’agente, di 29 anni, è stato aggredito da un gruppo di dimostranti nel corso della protesta. La premier ha incontrato anche un altro poliziotto coinvolto nell’incidente. Nel frattempo, la polizia ha arrestato due persone, mentre Salvini chiede tolleranza zero e un nuovo pacchetto sicurezza.

Giorgia Meloni è arrivata questa mattina a Torino dove ha fatto una breve visita all’ospedale Molinette, nel quale sono ricoverati Alessandro Calista, 29 anni, l’agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova aggredito ieri da un gruppo di dimostranti nel corso della manifestazione pro Askatasuna, e un altro appartenente alle forze dell’ordine. Nel presidio sanitario con la premier c’è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Ventinove agenti delle forze dell’ordine sono stati portati in diversi ospedali torinesi dopo essere rimasti feriti negli scontri. Almeno due persone sono state arrestate ieri e portate in carcere per i fatti di ieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

#Askatasuna- Torino || Giorgia Meloni si trova all’ospedale Molinette di Torino, dove visita l’agente di polizia ferito durante gli scontri di ieri.

La polizia ha arrestato almeno due persone durante gli scontri di ieri a Torino, dove si sono svolte proteste legate alla manifestazione pro Askatasuna.

