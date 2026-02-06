' Decreto Torino' il Governo Meloni approva il pacchetto sicurezza dopo gli scontri per Askatasuna

Il Governo di Giorgia Meloni ha approvato ieri il cosiddetto 'decreto Torino', un pacchetto di misure sulla sicurezza. Ora il testo passerà alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e il Parlamento avrà 60 giorni di tempo per convertirlo in legge. Se non verrà approvato entro quel periodo, perderà efficacia. La decisione arriva dopo gli scontri legati a Askatasuna e suscita molte polemiche.

Il 'decreto Torino' uscito dal Consiglio dei ministri (Cdm) ieri pomeriggio, 5 gennaio, diventerà legge appena verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale, dopodiché il Governo di Giorgia Meloni avrà 60 giorni per convertirlo in legge per non farlo decadere: i decreti legge (dl) hanno questa validità.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Decreto Torino Dopo gli scontri di Torino il governo è pronto al nuovo decreto Sicurezza Il governo italiano si muove subito dopo gli scontri di Torino. Torino: governo accelera sul pacchetto sicurezza dopo gli scontri e gli agenti feriti Il governo ha deciso di accelerare sul pacchetto sicurezza a Torino, dopo gli scontri che hanno coinvolto oltre 100 agenti feriti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Decreto Torino Argomenti discussi: 'Decreto Torino', il Governo Meloni prepara la stretta per le piazze dopo l'incendio di Torino; Scontri a Torino, il governo accelera sul nuovo decreto Sicurezza: l'ok forse già mercoledì. Lunedì riunione a Chigi; Askatasuna, dichiarazione del Presidente Meloni in occasione della visita ai due agenti ricoverati a Torino; Violenze a Torino, Piantedosi: Livello dello scontro richiama dinamiche terroristiche. Scontri a Torino, il governo accelera sul nuovo decreto Sicurezza: l’ok forse già mercoledì. Lunedì riunione a ChigiAccelerare sul nuovo decreto Sicurezza per mostrare una reazione alle violenze di Torino. La bozza del pacchetto varato dal ministero dell’Interno – un altro compendio di norme-spot ultrasecuritarie, ... ilfattoquotidiano.it Approvato il decreto sicurezza, Meloni: C’è un doppiopesismo di certa parte della magistraturaIl nuovo pacchetto sicurezza è passato ieri in Consiglio dei ministri. Ospite di Dritto e Rovescio su Rete 4, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è poi intervenuta su ordine pubblico, scontri ... blitzquotidiano.it Vi aspetto questa sera a Dritto&Rovescio dove sarò ospite di Paolo Del Debbio per discutere dei fatti di Torino e del decreto sicurezza. facebook Meloni vara il decreto sicurezza. Poi attacca: «Scarcerati i contestatori di Torino Mi indigna. Doppiopesismo dei magistrati» x.com

