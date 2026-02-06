' Decreto Torino' il Governo Meloni approva il pacchetto sicurezza dopo gli scontri per Askatasuna

Il Governo di Giorgia Meloni ha approvato ieri il cosiddetto 'decreto Torino', un pacchetto di misure sulla sicurezza. Ora il testo passerà alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e il Parlamento avrà 60 giorni di tempo per convertirlo in legge. Se non verrà approvato entro quel periodo, perderà efficacia. La decisione arriva dopo gli scontri legati a Askatasuna e suscita molte polemiche.

Il 'decreto Torino' uscito dal Consiglio dei ministri (Cdm) ieri pomeriggio, 5 gennaio, diventerà legge appena verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale, dopodiché il Governo di Giorgia Meloni avrà 60 giorni per convertirlo in legge per non farlo decadere: i decreti legge (dl) hanno questa validità.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

