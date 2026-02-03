Bruno Vespa accusa Bonelli di responsabilità politica per gli scontri avvenuti a Torino | VIDEO

Questa sera a “Cinque Minuti” su Rai 1, Bruno Vespa e Angelo Bonelli si sono scontrati in diretta. Vespa ha puntato il dito contro Bonelli, accusandolo di responsabilità politica per gli scontri avvenuti a Torino. La discussione è diventata molto accesa, con Vespa che ha chiesto chiarimenti e Bonelli che ha cercato di difendersi. La puntata si è conclusa con un confronto acceso tra i due, lasciando il pubblico senza parole.

Durissimo scontro tra Bruno Vespa e Angelo Bonelli nel corso di Cinque Minuti, la trasmissione d’approfondimento in onda su Rai 1 nella serata di lunedì 2 febbraio. Nella trasmissione si è parlato della manifestazione che si è tenuta lo scorso sabato a Torino in sostegno del centro sociale Askatasuna e che è sfociata in episodi di violenza con alcuni poliziotti che sono stati feriti. Alla manifestazione hanno partecipato anche alcuni esponenti di Avs. Il conduttore ha quindi dichiarato: “Se voi non vi dissociate politicamente dalla loro partecipazione, siete di fatto conniventi e responsabili di quello che è successo”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Bruno Vespa accusa Bonelli di “responsabilità politica” per gli scontri avvenuti a Torino | VIDEO Approfondimenti su Bruno Vespa Bonelli Vespa travolge e inchioda Bonelli sulle violenze di Torino e Avs in corteo: “Se non vi dissociate siete conniventi” (video) Durante una trasmissione televisiva, Vespa ha affrontato Bonelli sulle recenti violenze avvenute a Torino e durante il corteo dell’Avs. Torino, violenze a corteo Pro-Pal: le immagini degli scontri avvenuti il 3 ottobre Il 3 ottobre 2025 a Torino si sono verificati gravi disordini durante il corteo pro-Palestina, organizzato dal ‘Coordinamento Torino per Gaza’. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bruno Vespa Bonelli Bruno Vespa accusa Bonelli di responsabilità politica per gli scontri avvenuti a Torino | VIDEODurissimo scontro tra Bruno Vespa e Angelo Bonelli nel corso di Cinque Minuti, la trasmissione d’approfondimento in onda su Rai 1 nella serata di lunedì 2 febbraio. Nella trasmissione si è parlato del ... tpi.it Cinque Minuti, confronto acceso tra Vespa e BonelliDurante la trasmissione Cinque Minuti, condotta da Bruno Vespa e in onda su Rai 1, quello che è andato in onda ieri sera è stato un confronto teso ... notizie.it La mia intervista con Bruno Vespa a Cinque minuti x.com Angelo Bonelli. . La mia intervista con Bruno Vespa a "Cinque minuti" - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.