Alessandro Calista, uno dei feriti negli scontri di Torino, è stato dimesso dall’ospedale insieme a un collega che gli ha salvato la vita. La premier Giorgia Meloni ha definito l’accaduto un tentato omicidio, mentre le forze dell’ordine contano oltre cento persone ferite durante le tensioni di ieri. La violenza ha lasciato il segno in tutta la città, con scene di caos e aggressioni con martelli che hanno spaventato tutti.

«Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto, molto gravi. Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio». Sono parole nette quelle pronunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’aggressione avvenuta sabato 31 gennaio 2026 a Torino, durante la manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna. L’incontro La premier ha voluto incontrare in ospedale Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova brutalmente aggredito, per portargli «la solidarietà dell’Italia». Calista è stato dimesso, domenica sera, 1° febbraio 2026, con una prognosi di venti giorni; dimesso anche il collega intervenuto in suo soccorso, con trenta giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Dimessi Alessandro Calista e il collega che l'ha salvato, Giorgia Meloni: «Si chiama tentato omicidio». Oltre cento feriti negli scontri a Torino

Sono stati dimessi dall’ospedale Molinette di Torino i due agenti di polizia feriti ieri durante i disordini al corteo per Askatasuna.

Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova, è tornato a casa dopo l’aggressione avvenuta a Torino sabato scorso.

