La polizia di Torino ha diffuso una foto degli scontri in città, ma si capisce subito che l’immagine è stata alterata con l’uso dell’intelligenza artificiale. La versione pubblicata appare più nitida e più efficace rispetto alla foto originale, sollevando dubbi sulla sua autenticità. Ora si indaga se questa modifica possa aver influenzato l’opinione pubblica o i processi di indagine.

Negli scorsi giorni la polizia ha pubblicato sui suoi profili social ufficiali una foto che mostra un momento degli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine avvenuti sabato pomeriggio a Torino, durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La foto, però, non è autentica: è stata modificata con l’intelligenza artificiale. Nell’immagine, infatti, ci sono diversi dettagli strani o non coerenti con il video della stessa scena diffuso online. Il fotografo Michele Lapini è stato uno dei primi a segnalarlo con un post su Facebook, seguito dal sito Facta.news. Le immagini mostrano l’agente a terra, colpito da un gruppo di persone: https:t. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La polizia ha pubblicato una foto degli scontri di Torino modificata con l’AI

Approfondimenti su Torino Scontri

La Casa Bianca ha rilasciato una fotografia modificata di una donna fermata dall’ICE a St.

#Askatasuna- Torino || Durante il corteo per Askatasuna a Torino, la situazione è degenerata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

LIVE Sgombero Askatasuna, scontri a Torino: diretta video

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Scontri Askatasuna, arrestato 22enne per aggressione al poliziotto; Di fronte a una criminalità sempre più internazionale, il modello cantonale della polizia svizzera è una debolezza; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Come Trump ha cambiato l'Ice e perché è un pericolo per la democrazia.

La polizia ha pubblicato una foto degli scontri di Torino modificata con l’AINegli scorsi giorni la polizia ha pubblicato sui suoi profili social ufficiali una foto che mostra un momento degli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine avvenuti sabato pomeriggio a Torin ... ilpost.it

Come ha fatto la Polizia a scoprire il killer della sparatoria alla Brown grazie a un post su RedditÈ stato un post pubblicato su Reddit a mettere gli agenti sulle tracce di Claudio Manuel Neves Valente, presunto autore della sparatoria alla Brown University e dell’omicidio del professore del Mit ... fanpage.it

La polizia ha diffuso una foto degli scontri di Torino alterata con l’intelligenza artificiale, scatenando una vera e propria teoria del complotto. x.com

Un’analisi del generale Umberto Rapetto delle condotte della polizia alla manifestazione di sabato a Torino, tra mancato coordinamento, scarso addestramento ed episodi di violenza gratuita. E sullo scudo penale agli agenti: “Nei tribunali c’è scritto che la leg facebook