Scomparso 4 mesi fa Nicola Salinetti è stato avvistato all’ospedale Sacco di Milano | ricerche in corso

Quattro mesi dopo la sua scomparsa, Nicola Salinetti è stato visto di nuovo. Questa volta, l’uomo è stato avvistato vicino all’ospedale Sacco di Milano. Le ricerche sono ancora in corso per chiarire cosa sia successo in questo periodo.

Questa mattina, un incendio si è sviluppato nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano, interessando l’Archivio Diagnostica e le aree dedicate alle visite.

