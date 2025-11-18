Scomparso due mesi fa la mamma di Nicola Salinetti | Per cercarlo ho visto l'inferno di Milano il Prefetto mi aiuti
Nicola Salinetti è scomparso lo scorso 21 settembre dalla comunità terapeutica Dianova di Garbagnate Milanese (Milano). Dopo aver raccontato la scomparsa del figlio a Fanpage.it, Monica M. ha rivolto un appello al Prefetto di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
