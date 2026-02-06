Sciopero internazionale portuali Usb | Stiamo fermando le navi della guerra anche a Genova

Le navi cariche di armi sono rimaste ferme questa mattina nei porti italiani, tra cui anche Genova. Lo sciopero internazionale dei portuali ha bloccato il traffico delle navi che trasportano armamenti, protestando contro il loro passaggio. La mobilitazione ha coinvolto diverse città, con i lavoratori che hanno deciso di fermarsi per esprimere il loro dissenso. La situazione è ancora in evoluzione e si attendono eventuali sviluppi nelle prossime ore.

Navi cariche di armi sono rimaste ferme per effetto dello sciopero internazionale dei portuali di oggi, venerdì 6 febbraio: anche Genova è tra le città coinvolte. Nel capoluogo ligure infatti avrebbe dovuto attraccare la Zim New Zealand, ma secondo quanto riferito da Usb, la sigla che ha organizzato la mobilitazione, non ha potuto procedere. A Genova, lo ricordiamo, il ritrovo dei manifestanti è stato fissato per le 18,30 presso il varco San Benigno. Lo slogan scelto per la protesta è: “I portuali non lavorano per la guerra”. Possibili disagi sul fronte della viabilità in zona. “La Zim Virginia - afferma il sindacato - carica di armi, è ferma al largo delle coste di Livorno ma non può attraccare: c’è lo sciopero in corso dei portuali dell’Usb che la blocca.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Genova Portuali "Non lavoriamo per la guerra": a Genova l'assemblea dei portuali, poi lo sciopero internazionale A Genova, i portuali si mobilitano contro le politiche di riarmo attraverso un'assemblea nazionale e uno sciopero internazionale. Greta Thunberg coi portuali di Genova sostiene lo sciopero Usb: “Europa sulla strada sbagliata, ha scelto il riarmo” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Genova Portuali Argomenti discussi: Unione Sindacale di Base: I portuali non lavorano per la guerra, 6 febbraio giornata di lotta internazionale; Confermato lo sciopero internazionale dei portuali del 6 febbraio 2026; I portuali non lavorano per la guerra, annunciata nuova protesta; 6 Febbraio 2026: I Portuali non lavorano per la guerra. Giornata internazionale di azione congiunta dei porti. Sciopero portuali a Genova: presidio e protesta internazionaleSciopero dei portuali a Genova con presidio al varco San Benigno. Mobilitazione internazionale in oltre 20 porti europei tra proteste e richieste sindacali. ligurianotizie.it Sciopero internazionale portuali: Stiamo fermando le navi della guerra, anche a GenovaNavi cariche di armi sono rimaste ferme per effetto dello sciopero internazionale dei portuali di oggi, venerdì 6 febbraio: anche Genova è tra le città coinvolte. Nel capoluogo ligure infatti avrebbe ... genovatoday.it Porto, venerdì di sciopero: Genova al centro della protesta internazionale. Qui le info facebook Il 6 febbraio 2026 #sciopero internazionale dei #portuali: 24 ore di stop in Italia e mobilitazioni in almeno 21 porti tra Mediterraneo e Nord Europa. #trasporto #merce #mare #container x.com

