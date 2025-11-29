Greta Thunberg coi portuali di Genova sostiene lo sciopero Usb | Europa sulla strada sbagliata ha scelto il riarmo

A Genova, la sera prima del corteo per lo sciopero dell’Unione sindacale di base (Usb), l’attivista svedese incontra i lavoratori che bloccano il transito di armi nei porti. “Ho pianto guardando quel video, quando mentre eravamo in rotta verso Gaza i portuali di Genova dicevano che avrebbero potuto bloccare l’Europa. È questo che significa solidarietà”. Con José Nivoi, del Collettivo autonomo lavoratori portuali e sindacalista Usb Mare e Porti, con il quale si è conosciuta nell’azione politica e umanitaria nonviolenta della Global Sumud Flotilla di settembre, Greta Thunberg spiega a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Greta Thunberg coi portuali di Genova sostiene lo sciopero Usb: “Europa sulla strada sbagliata, ha scelto il riarmo”

Oggi Greta Thunberg è a Genova. Ed una cosa è certa: anche una svedese si deve coprire per bene quando tira quel nostro vento freddo e umido della Lugubria Credits foto: Paola Popa e Mentelocale Genova - facebook.com Vai su Facebook

L'attivista brasiliano è stato tra gli organizzatori della Flotilla: "I governi di estrema destra vogliono criminalizzare i movimenti sociali e i sindacati". Con lui a Genova anche Francesca Albanese e Greta Thunberg lespresso.it/c/attualita/20… Vai su X

Sciopero generale, in corteo a Genova Greta Thunberg e Francesca Albanese - Sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base e da Usb. Secondo rainews.it

Sciopero trasporti, scuola e sanità, a Genova migliaia in corteo con Greta Thunberg e Albanese - Mentre negli Stati Uniti si festeggerà il Black Friday, a Genova un autentico venerdì nero per la giornata del 28 novembre, fra sciopero generale e cortei che interesseranno le vie della città dalle p ... Si legge su primocanale.it

VIDEO | Greta Thunberg: "Il genocidio in Palestina continua. Grazie Genova" - il genocidio è ancora in corso e migliaia di palestinesi stanno morendo, ogni giorno. Da genovatoday.it