Sciopero di 8 ore dopo licenziamento considerato ingiusto dal collettivo dei lavoratori

I lavoratori di un’azienda hanno deciso di incrociare le braccia per otto ore, dopo aver ricevuto un licenziamento che considerano ingiusto. La protesta nasce perché ritengono il provvedimento sproporzionato rispetto all’episodio contestato e chiedono spiegazioni ai vertici dell’azienda. La tensione si fa sentire nel quartiere, con i lavoratori determinati a far valere le loro ragioni.

“Un licenziamento fuori da ogni comprensione e del tutto sproporzionato rispetto all’episodio contestato.” È l’attacco lanciato da Allca Cub al sindacato, che ha deciso di mobilitare i lavoratori in una giornata di sciopero di otto ore per sostenere un dipendente dell’azienda Ilip, con sede a Bazzano, nel Comune di Valsamoggia, nella provincia di Bologna. Lo sciopero è stato annunciato il 6 febbraio 2026, in data che si è rivoltata verso l’ingiustizia ritenuta da parte del collettivo sindacale, in seguito alla licenza del lavoratore effettuata il 17 dicembre scorso, con l’accusa di insubordinazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Bologna i dipendenti di un’azienda sono scesi in piazza per uno sciopero di otto ore.

A Taranto, fuori dallo stabilimento siderurgico, si è riunita un'assemblea di 218 lavoratori di Semat Sud, coinvolti in un licenziamento collettivo avviato nelle scorse settimane.

