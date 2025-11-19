Curiosità anziani scatenati al corso di arti marziali promosso dall' associazione Nuova Gioventù Balnea
Chi ha detto che le arti marziali non sono adatte per gli anziani? Grazie al progetto di Balnea “Arti Marziali e Ginnastica Over”, infatti, viene confermato che nello sport non conta l’età, ma l’impegno, la costanza e la voglia di mettersi in gioco. Contagiosa, l’energia dei partecipanti per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
