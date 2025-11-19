Curiosità anziani scatenati al corso di arti marziali promosso dall' associazione Nuova Gioventù Balnea

Salernotoday.it | 19 nov 2025

Chi ha detto che le arti marziali non sono adatte per gli anziani? Grazie al progetto di Balnea “Arti Marziali e Ginnastica Over”, infatti, viene confermato che nello sport non conta l’età, ma l’impegno, la costanza e la voglia di mettersi in gioco. Contagiosa, l’energia dei partecipanti per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

