Lutto a Mercatello | addio a Raffaele socio fondatore dell' associazione Nuova Gioventù Balnea

Addio a Raffaele Ragone, socio fondatore dell'associazione Nuova Gioventù Balnea Aps di Mercatello. Uomo perbene e dal cuore grande, "il suo esempio di gentilezza, umiltà e bontà resterà vivo nel ricordo di tutti noi", scrivono dall'associazione. In tanti hanno espresso cordoglio per la scomparsa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it