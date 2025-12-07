Lutto a Mercatello | addio a Raffaele socio fondatore dell' associazione Nuova Gioventù Balnea

Salernotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a Raffaele Ragone, socio fondatore dell'associazione Nuova Gioventù Balnea Aps di Mercatello. Uomo perbene e dal cuore grande, "il suo esempio di gentilezza, umiltà e bontà resterà vivo nel ricordo di tutti noi", scrivono dall'associazione. In tanti hanno espresso cordoglio per la scomparsa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lutto mercatello addio raffaeleBracciano e Campagnano in lutto: addio a Raffaele Di Giorgio, giovane paracadutista della Folgore - Raffaele Di Giorgio aveva soltanto 23 anni: un’età in cui i sogni corrono ... Segnala etrurianews.it

Funerali di Raffaele Marianella, domani a Cesano l’addio all’autista del Pistoia basket ucciso dagli ultras - Domani sono in programma i funerali di Raffaele Marianella, l’autista del pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto in un assalto degli ultras. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Mercatello Addio Raffaele