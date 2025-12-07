Lutto a Mercatello | addio a Raffaele socio fondatore dell' associazione Nuova Gioventù Balnea
Addio a Raffaele Ragone, socio fondatore dell'associazione Nuova Gioventù Balnea Aps di Mercatello. Uomo perbene e dal cuore grande, "il suo esempio di gentilezza, umiltà e bontà resterà vivo nel ricordo di tutti noi", scrivono dall'associazione. In tanti hanno espresso cordoglio per la scomparsa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
