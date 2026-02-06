LIVE Sci alpino Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA | buone linee per Brignone gara sospesa per nebbia

La prima prova di discesa di Cortina 2026 si è fermata a causa della nebbia, che ha reso difficile la visibilità per gli atleti. Brignone ha mostrato buone linee, ma la gara resta sospesa fino a quando le condizioni miglioreranno. La situazione rimane in attesa di aggiornamenti ufficiali.

11.52 Al momento è ferma la prova a causa della nebbia presente dallo Scarpadon in poi. Bisogna attendere per la partenza di Aicher. 11.50 Ortlieb chiude con il medesimo tempo di Raedler dopo aver perso molto allo Scarpadon, dov'è presente un po' di nebbia. Tocca ora ad Emma Aicher. Non è partita Monsen. 11.48 Prima posizione per Raedler con 7 decimi di vantaggio. L'austriaca ha guadagnato tutto il vantaggio nell'ultimo intermedio, dove Brignone si era rialzata. Nella parte tecnica l'italiana era avanti rispetto a Raedler, nonostante non abbia spinto a tutta.

