LIVE Sci alpino Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA | Brignone convince nei curvoni lunga interruzione

Questa mattina a Cortina si è svolta la prima prova di discesa in vista delle Olimpiadi del 2026. Brignone ha mostrato sicurezza nei curvoni, ma la sessione è stata interrotta più volte a causa di problemi tecnici. La gara, che riprenderà nel pomeriggio, resta molto attesa dagli appassionati di sci.

11.59 La nebbia arriva anche allo Schuss. Prova ancora interrotta. 11.58 Brignone può essere soddisfatta per quanto fatto vedere nella sua prova. L'italiana non ha mai spinto fino in fondo, ma nello Scarpadon ha fatto al differenza riuscendo a trovare delle ottime linee. L'azzurra si è poi rialzata nel finale, dove ha accumulato tutto il distacco dalle due austriache. 11.55 Ancora tutto fermo con il banco di nebbia presente nella parte più tecnica di questa pista. Ricordiamo che domani il meteo dovrebbe essere decisamente migliore.

