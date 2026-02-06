Oggi si aprono le prove di discesa maschile e femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti si preparano per le prime sfide ufficiali, con orari di partenza già comunicati. La gara sarà trasmessa in diretta TV e anche in streaming, mentre i pettorali di partenza sono stati già assegnati. La competizione si avvicina e gli appassionati sono pronti a seguire ogni istante.

Ci stiamo ufficialmente avvicinando alle prime gare vere e proprie per quanto riguarda il programma dello sci alpino dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata odierna, venerdì 6 febbraio, infatti, vedremo in scena due prove di discesa, sia per il comparto femminile, sia per il comparto maschile. In entrambi i casi gli specialisti e le specialiste della velocità saranno in azione alle ore 11.30 perchè, giova ricordarlo, le piste saranno differenti in questa edizione dei Giochi Olimpici. Gli uomini saranno di scena sulla “Stelvio” di Bormio per la terza ed ultima prova, mentre le donne saranno in azione sulla “Olympia delle Tofane” di Cortina d’Ampezzo per la prima, dopo la cancellazione di ieri per colpa della fitta nevicata che si è abbattuta sulla località veneta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario prove discesa maschile e femminile 6 febbraio, tv, streaming, pettorali di partenza

Questa mattina si sono svolte le prime prove di discesa libera maschile e femminile nello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si alza il sipario sullo sci alpino ai Giochi di Milano Cortina.

