Sci alpino definito il quartetto dell’Italia per la discesa maschile di Bormio alle Olimpiadi

L’Italia ha scelto i quattro atleti che prenderanno parte alla discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la terza prova cronometrata, che si è svolta con la partecipazione di un solo azzurro tra i cinque iscritti, è stato annunciato chi non farà parte del team. La decisione lascia già alcuni dubbi sui nomi che affronteranno la pista di Bormio, in vista della gara olimpica.

Deciso il quartetto azzurro che sarà al via della discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al termine della terza prova cronometrata, disputata peraltro da un solo azzurro dei cinque iscritti, è stato reso noto il nome dell’escluso. Sulla pista Stelvio di Bormio (Italia) nella giornata di domani saranno in gara Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Florian Schieder e Mattia Casse, mentre non sarà della partita Christof Innerhofer, che probabilmente verrà schierato nel superG di mercoledì prossimo. Nel pomeriggio verranno sorteggiati i numeri di partenza: fanno parte del primo gruppo di merito Dominik Paris, Giovanni Franzoni e Florian Schieder, che riceveranno un pettorale tra il 6 ed il 15, mentre resta fuori di poco Mattia Casse, 11°, che avrà in dote un numero tra l’1 ed il 5 o tra il 16 ed il 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, definito il quartetto dell’Italia per la discesa maschile di Bormio alle Olimpiadi Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: si parte alle 11.30, occhi puntati su Franzoni e Paris La seconda prova della discesa maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 prende il via questa mattina alle 11. Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Beaver Creek. Innerhofer l’ultimo a domare la Birds of Prey in discesa Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Schieder terzo nella Discesa maschile di Val Gardena | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26 Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Lindsey Vonn infortunata: niente super G di Crans-Montana per la Campionessa statunitense • Sci Alpino; A Crans-Montana è polemica aperta. Gerdol: 'Gli apripista ci hanno detto che non si vedeva nulla'. Le parole delle azzurre; Milano-Cortina 2026: l’Italia Team più numeroso di sempre; Milano-Cortina spinge lo sci: Italia leader mondiale negli scarponi. Sci alpino, definito il quartetto dell’Italia per la discesa maschile di Bormio alle OlimpiadiDeciso il quartetto azzurro che sarà al via della discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al termine della ... oasport.it Sci alpino, definite le quote italiane per Milano-Cortina 2026: 11 donne e 10 uominiSci alpino, definite le quote per l'Italia a Milano-Cortina 2026: 11 donne e 10 uomini. Ora la decisione spetta ai tecnici per le convocazioni ... it.blastingnews.com #MilanoCortina, lo studio: le #Olimpiadi più digitali di sempre, sci alpino sport più atteso facebook Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Goggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro". L'intervista di Giuliana Lorenzo x.com

