Sci alpino i precedenti dell’Italia maschile a Beaver Creek Innerhofer l’ultimo a domare la Birds of Prey in discesa

Siamo pronti per vivere una delle tappe consuete della Coppa del Mondo di sci alpino. Stiamo parlando del fine settimana lungo di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) che ci proporrà un programma davvero ricchissimo. Si gareggerà, infatti, per una discesa (in teoria dovevano essere due, ma la poca neve ha costretto gli organizzatori a cancellare la prima), un superG e un gigante sulla celebre pista “Birds of Prey” una delle più veloci e complicate dell’intero calendario e che, purtroppo, ha regalato ben poche soddisfazioni ai colori italiani, specialmente nelle ultime edizioni. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti a Beaver Creek per quanto riguarda i nostri portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it

