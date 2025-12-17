Pontedera ufficiale l’addio di Andolfi | risoluzione consensuale del contratto

Pontedera annuncia l’addio ufficiale di Tommaso Andolfi, con una risoluzione consensuale del contratto. Dopo un percorso importante, l’attaccante lascia il club toscano, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. La società e il calciatore si separano in buoni rapporti, aprendo così una fase di cambiamenti e opportunità per entrambe le parti.

PONTEDERA – È arrivata l’ufficialità. L’avventura di Tommaso Andolfi con la maglia del Pontedera giunge al capolinea. Il club granata ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto che legava le parti. La decisione è stata presa di comune accordo. In una nota diramata poco fa, la società ha voluto ringraziare il giocatore per la professionalità e l’impegno mostrati durante la sua permanenza. Il comunicato si chiude con i consueti auguri per il prosieguo della carriera, sancendo di fatto l’uscita del calciatore dal progetto tecnico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

