Ora è ufficiale Kadeem Allen lascia Forlì | con l' Unieuro risoluzione consensuale del contratto
Kadeem Allen lascia ufficialmente Forlì dopo aver risolto consensualmente il suo contratto con l'Unieuro. Dopo essere stato il volto della campagna abbonamenti della Pallacanestro Forlì 2.015, l'atleta si separa dalla società, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso professionale.
Mancava solo l'ufficialità. L'uomo immagine della campagna abbonamenti della Pallacanestro Forlì 2.015, Kadeem Allen, sveste la canotta biancorossa. L'ufficialità è arrivata giovedì pomeriggio con una nota nella quale la società di viale Corridoni annuncia la risoluzione consensuale del contratto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
