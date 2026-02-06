Schlein si presenta alla Direzione nazionale del Pd con un messaggio chiaro. La leader del partito ribadisce che il partito ha una sola linea, anche se ci sono minoranze.

Da Trump a Kyiv, fino a Torino. Ma anche un tour. "Il Pd ha "una maggioranza e ha una linea chiara. Si può essere d'accordo o no, ma è sbagliato dare fuori l'idea che il partito abbia linee diverse, perché ne ha una sola, non due, non tre e non nessuna. Questo è fondamentale". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein al Nazareno, nella sua relazione alla Direzione nazionale del Partito democratico. Poco prima, si è svolta una riunione dei riformisti del partito: la linea scelta è stata quella di ascoltare la relazione della segretaria, intervenire nel dibattito e decidere poi se votare o meno la relazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Schlein alla Direzione nazionale Pd alla prova dei riformisti: "Rispetto per le minoranze, ma fuori dal partito la linea è una"

La nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, ha ribadito che nel partito c’è spazio per opinioni diverse, ma la linea resta chiara.

È importante che nel Partito Democratico si favoriscano momenti di confronto interno, garantendo rispetto delle regole e della democrazia partecipativa.

