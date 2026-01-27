È importante che nel Partito Democratico si favoriscano momenti di confronto interno, garantendo rispetto delle regole e della democrazia partecipativa. Le recenti richieste di Zampa sottolineano la necessità di un dialogo trasparente e costruttivo, affinché tutte le componenti possano contribuire al percorso del partito in un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

Dopo Delrio anche la senatrice dem condanna l' "unanimismo" della segretaria "che significa chiedere alla gente e stare zitta e non parlare con i giornali" e invita ad aprire una discussione con "un bello streaming, che consenta alle persone di ascoltare e farsi una propria idea". E sul referendum? "Come è stata scelta la posizione del partito?" “Spero che non ci si metta sotto i piedi la democrazia interna. E’ ora che la segretaria Schlein e il presidente Bonaccini, convochino una direzione che da troppo tempo, anche in violazione delle regole, non viene convocata. Invece di far tracimare malignità sui giornali, si faccia un bello streaming, consentendo alle persone di ascoltare e farsi una propria idea”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Zampa (Pd): “Schlein convochi la direzione. Qualcuno ci vuole fuori dal partito”

Approfondimenti su Zampa Pd

Il leader ucraino Zelensky ribadisce che l’adesione alla NATO non dipende dall’Ucraina stessa, sottolineando come i cambiamenti politici possano influenzare le decisioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Zampa Pd

L'antisemitismo divide il Pd. Riformisti contro Schlein (con grande risentimento)Cinque senatori non firmano il testo di Giorgis voluto dalla segreteria: Fuori tempo massimo e non specifico. Delrio non ritira il suo. Si tenterà ... huffingtonpost.it

Antisemitismo, guerra interna nel Pd: chi sono i cinque senatori che dicono no a Schlein?Il ddl Pd sull’antisemitismo non ricuce le fratture interne: cinque senatori non firmano, Delrio tira dritto e il partito si divide alla vigilia del voto in Commissione. tag24.it

Elly Schlein - facebook.com facebook