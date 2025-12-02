Schianto tra più veicoli con 4 persone coinvolte | soccorsi all' opera

Schianto tra più veicoli con quattro persone coinvolte a Lomagna. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 1 dicembre, lungo via Milano all'altezza del civico 73. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro che ha visto coinvolti tre uomini di 45, 55 e 57 anni insieme. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

