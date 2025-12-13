Schianto sulla Statale 16 coinvolte due auto e un furgone | l' intervento dei vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio lungo la Statale 16 nel territorio di Loreto, coinvolgendo due auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e prestare soccorso. L’incidente ha creato disagi al traffico e richiesto l’intervento delle autorità competenti.

LORETO – Intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 18 di ieri poemriggio lungo la Strada Statale 16, nel territorio comunale di Loreto, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture e un furgone.La squadra di Osimo ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti e ha collaborato con. Anconatoday.it Civitanova, incidente sulla statale a San Marrone: schianto all'uscita dal cimitero, 4 auto coinvolte - Una Skoda Fabia in uscita dal cimitero si è schiantata con una Yaris che procedeva in direzione Sud, lungo la statale 16 ... corriereadriatico.it Incidente sulla statale Adriatica, la fisioterapista 29enne è in fin di vita: lo schianto 10 giorni fa mentre tornava a casa dopo il turno di lavoro - A dieci giorni dal gravissimo incidente avvenuto la sera del 17 novembre lungo la Statale 16, all'altezza della frazione di Paviole, si aggravano ulteriormente le ... ilgazzettino.it

Violento schianto poco fa in via Statale. Coinvolto anche anche un bambino. Le prime informazioni - facebook.com facebook

© Anconatoday.it - Schianto sulla Statale 16, coinvolte due auto e un furgone: l'intervento dei vigili del fuoco

Mamma e figlia di 7 anni coinvolte in grave incidente sulla SS16 Adriatica

Video Mamma e figlia di 7 anni coinvolte in grave incidente sulla SS16 Adriatica Video Mamma e figlia di 7 anni coinvolte in grave incidente sulla SS16 Adriatica