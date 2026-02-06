Schianto in tangenziale | cinque auto coinvolte e tre feriti

Questa mattina si contano i danni dell’incidente avvenuto ieri sera in tangenziale a Padova. Cinque auto sono rimaste coinvolte in uno scontro spettacolare a corso Boves, poco prima delle 21. Tre persone sono finite in ospedale, ma le loro condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e la polizia per chiarire l’accaduto.

Spettacolare incidente stradale in tangenziale ieri sera 5 febbraio a Padova all'altezza di corso Boves nella direttrice che da Vigonza porta verso Padova. Lo scenario che si sono trovati di fronte i primi soccorritori è stato impressionante. Si è temuto il peggio come purtroppo spesso accade.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Padova Tangenziale Brutto tamponamento sulla tangenziale di Sondrio: tre auto coinvolte Schianto tra auto e furgone lungo la tangenziale: feriti in ospedale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Schianto in tangenziale a Voghera: weekend di sangue sulle strade pavesi Ultime notizie su Padova Tangenziale Argomenti discussi: Maxi tamponamento in tangenziale sud: coinvolte quattro auto e un camion; PADOVA | Maxi tamponamento in tangenziale est: quattro persone lievemente ferite; Incidente sulla Tangenziale esterna a Milano: scontro tra auto con 4 feriti, lunghe code; Schianto in tangenziale sud, muore sul colpo una 27enne. Schianto in tangenziale: cinque auto coinvolte e tre feritiE' successo ieri sera 5 febbraio in corso Boves lungo la direttrice che da Vigonza porta a Padova. Dalle 21 in poi e fino a notte fonda hanno operato i vigili del fuoco e gli agenti della polizia loca ... padovaoggi.it Incidente in tangenziale, tamponamento a catena fra 5 auto: due finiscono nel fossoVIGONZA (PADOVA) - Grave incidente nella serata di giovedì 5 febbraio lungo la tangenziale nord di Padova nel territorio di Vigonza. Un ... msn.com Crema. Schianto allo svincolo della tangenziale a Ombriano, un uomo è rimasto ferito facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.