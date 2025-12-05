Brutto tamponamento sulla tangenziale di Sondrio | tre auto coinvolte

Sondriotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tamponamento tra tre auto sulla tangenziale di Sondrio ha provocato momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 5 dicembre. L’incidente è avvenuto lungo il cavalcavia all’altezza del parcheggio del parco Bartesaghi, poco prima del ponte Sassella, pochi minuti prima. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Incidente in tangenziale, cinque veicoli coinvolti - Brutto incidente questa mattina in tangenziale a Trento nord: cinque veicoli si sono scontrati in un tamponamento che ha causato due feriti. Come scrive rainews.it

Tamponamento in tangenziale a Trento, coinvolto un autobus - Si tratta di un tamponamento fra due auto, avvenuto attorno alle otto del mattino del 14 ottobre in ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Brutto Tamponamento Tangenziale Sondrio