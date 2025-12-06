Scherma cinque spadisti azzurri in tabellone principale a Vancouver

Prosegue la tappa d’esordio della Coppa del Mondo di spada a Vancouver. Una seconda giornata dedicata alle qualificazioni maschili e saranno solo cinque gli azzurri presenti nel tabellone principale (gli assalti per il podio nella notte italiana). Due di loro erano anche già qualificati di diritti grazie alla loro posizione nel ranking, Davide Di Veroli e Matteo Galassi. Dopo una fase a gironi perfetta si è aggiunto a loro anche Giulio Gaetani. Dai turni preliminari sono invece usciti vittoriosi Gianpaolo Buzzacchino e Fabio Mastromarino, che hanno sconfitto nell’assalto decisivo rispettivamente Ng Ho Tin, rappresentante di Hong Kong, e Rang Lee, rappresentante di Taipei Chinese, entrambi per 15-9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, cinque spadisti azzurri in tabellone principale a Vancouver

