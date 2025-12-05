Scherma sette spadiste azzurre in tabellone a Vancouver
A Vancouver si è alzato il sipario sulla nuova stagione della Coppa del Mondo di spada femminile. Saranno sette le azzurre che affronteranno il tabellone principale (gli assalti per il podio nella notte italiana tra sabato e domenica). Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk e Rossella Fiamingo erano già qualificate grazie alla loro posizione nel ranking mondiale; a loro si sono aggiunte poi Roberta Marzani, Federica Isola e Beatrice Cagnin. Già dopo la fase a gironi, Marzani aveva staccato il biglietto per la fase finale, complici le sei vittorie in altrettanti incontri. Dagli assalti preliminari si sono poi qualificate Federica Isola (15-13 a Yik Hei Coco Lin e 15-12 alla rumena Bianca Benea) e Beatrice Cagnin (11-6 alla ceca Coufalova ed un sofferto 9-8 all’israeliana Botvinnik). 🔗 Leggi su Oasport.it
