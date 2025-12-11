Alla competizione a Jesi tutti i club schermistici marchigiani che hanno visto i loro atleti confrontarsi nelle armi e categorie Giovani fiorettisti crescono | la prima prova regionale

Alla Casa della Scherma di Jesi si è svolta la prima prova regionale promozionale, coinvolgendo numerosi atleti dei club schermistici marchigiani. La competizione ha visto confrontarsi giovani fiorettisti nelle diverse categorie e armi, offrendo un'importante occasione di crescita e confronto per i talenti emergenti del territorio.

Erano davvero numerosi i giovani fiorettisti che hanno incrociato le lame all'interno della Casa della Scherma di Jesi, in occasione della prima prova regionale promozionale. Alla competizione erano presenti tutti i club schermistici marchigiani, che hanno visto i loro atleti confrontarsi nelle varie armi e categorie: categoria A anni di nascita 2019-2020, B 2018, C 2016-2017, D 2014-2015, E 2012-2013, Prime Lame fioretto e spada, sia maschile che femminile. Nella Categoria D si sono classificati al 1° e 2° posto rispettivamente Edoardo Bono e Lena Mastrocola del Macerata Scherma. 3° ex aequo Samuel Rodriguez Perugini dell'Adriatica Scherma e Rosario Francesco Leone del Club Scherma Senigallia.

