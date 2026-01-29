Scavi Scaligeri Verona riapre uno dei suoi tesori espositivi e archeologici

Verona riapre uno dei suoi tesori archeologici. Dopo mesi di chiusura parziale, gli Scavi Scaligeri sono di nuovo aperti al pubblico. Ora si potrà visitare l’area e ammirare i reperti, che da tempo aspettavano di essere mostrati. La riapertura segna un passo importante per valorizzare il patrimonio storico della città.

L'obiettivo la riapertura del percorso espositivo entro febbraio 2026, Bissoli: «Una grandissima soddisfazione restituire alla città e ai visitatori uno spazio più accessibile, sicuro e di rilievo internazionale» Dopo un lungo periodo di parziale inutilizzo, gli Scavi Scaligeri di Verona tornano a essere pienamente disponibili per mostre e visite. Si è infatti concluso l’intervento del Comune di Verona sui percorsi di accesso ed esodo e sull’adeguamento funzionale e impiantistico dello spazio espositivo e dell’area archeologica, di proprietà dello Stato. Lo ha comunicato quest'oggi, giovedì 29 gennaio, una nota di Palazzo Barbieri, nella quale viene sottolineato come si sia trattato di un’operazione articolata e complessa che rientra in un progetto organico di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione di uno dei principali siti monumentali cittadini, per anni limitato da criticità strutturali, impiantistiche e di accessibilità.🔗 Leggi su Veronasera.it

