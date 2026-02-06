Scarcerato da Israele professore muore dopo una settimana | L’hanno ucciso lentamente solo così potevano fermarlo
Khaled Al-Saifi, il professore e direttore del centro Ibdaa nel campo profughi di Dheisheh a Betlemme, è morto una settimana dopo essere stato scarcerato da Israele. Da anni collaborava con l’ong italiana ACS. La famiglia e i colleghi raccontano di una morte lenta, come se fosse stata uccisa giorno dopo giorno. La sua scomparsa riaccende le tensioni in quella zona di Palestina.
Khaled Al-Saifi era il direttore del centro Ibdaa del campo profughi di Dheisheh a Betlemme, da anni collaborava con l'Ong italiana ACS: "L'hanno ucciso lentamente, giorno dopo giorno".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Dheisheh Campi
Italia, travolto e ucciso da un automobilista. Federico muore a solo 15 anni: “Tragedia senza fine”
Mosca espulsa dalla Corte Ue: magnate russo arrestato a Malpensa e scarcerato dopo una notte. E’ accusato di una frode da 110 milioni
Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.
Nell’ordinanza dei giudici viene spiegato perchè il leader pro Pal non è stato scarcerato. «Quadro indiziario del tutto solido per corroborare sia la partecipazione dell’indagato all’associazione terroristica sia il suo stabile contributo al suo finanziamento». I giud facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.