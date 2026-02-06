Scarcerato da Israele professore muore dopo una settimana | L’hanno ucciso lentamente solo così potevano fermarlo

Khaled Al-Saifi, il professore e direttore del centro Ibdaa nel campo profughi di Dheisheh a Betlemme, è morto una settimana dopo essere stato scarcerato da Israele. Da anni collaborava con l’ong italiana ACS. La famiglia e i colleghi raccontano di una morte lenta, come se fosse stata uccisa giorno dopo giorno. La sua scomparsa riaccende le tensioni in quella zona di Palestina.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.