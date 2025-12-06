Italia travolto e ucciso da un automobilista Federico muore a solo 15 anni | Tragedia senza fine

In una notte segnata dal dolore, una comunità si è ritrovata improvvisamente spezzata dalla perdita di un giovane che aveva davanti a sé sogni, aspettative e un futuro ancora tutto da costruire. Una serata come tante, che per un quindicenne si è trasformata in un dramma irreversibile, lasciando familiari e amici sospesi tra incredulità e disperazione. Le prime ore del mattino hanno restituito una notizia che nessuno avrebbe voluto ascoltare, una di quelle che scuote il cuore e getta nel lutto interi paesi uniti dalla stessa tragedia. Il silenzio lasciato da un ragazzo così giovane è diventato il simbolo di quanto fragile possa essere la vita, soprattutto quando la strada diventa il teatro di un destino crudele.

