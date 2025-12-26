Mosca espulsa dalla Corte Ue | magnate russo arrestato a Malpensa e scarcerato dopo una notte E’ accusato di una frode da 110 milioni

Arrestato e scarcerato dopo una sola notte. Victor Khoroshavtsev, magnate russo del petrolio ed ex parlamentare, era stato fermato all’alba del giorno di Natale in un albergo nei pressi dell’ aeroporto di Malpensa perché su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale. Ma dopo una notte nel carcere di Busto Arsizio il 73enne è stato scarcercato perché la cooperazione giudiziaria con il suo paese, la Russia, è stata sospesa dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Khoroshavtsev era stato arrestato dagli agenti del commissariato di Polizia di Gallarate, in provincia di Varese, su segnalazione dell’Interpol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

