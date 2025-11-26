Afragola | sorpreso a cedere droga Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Arrestato ad Afragola un 35enne sorpreso a spacciare: sequestrati hashish, marijuana e materiale per il confezionamento.. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne di Afragola, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Napoli ad Afragola, hanno notato un uomo a bordo di un’auto parcheggiata mentre cedeva qualcosa ad una persona in cambio di una banconota. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

