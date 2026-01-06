A San Pietro a Patierno, la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne sorpreso a cedere droga dall’auto. L’uomo, accusato di spaccio di cocaina, è stato fermato durante un intervento di polizia. Inoltre, è stato denunciato per guida senza patente. L’operazione si inserisce in un’attività volta a contrastare il traffico illecito nella zona.

Spacciava cocaina dall’auto a San Pietro a Patierno: arrestato 22enne, denunciato anche per guida senza patente.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; lo stesso è stato, altresì, denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio. In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in zona San Pietro a Patierno, dove hanno notato, in almeno quattro circostanze, il 22enne che, seduto alla guida di un’auto, ha ceduto un involucro in cambio di denaro ad altrettanti soggetti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Pietro a Patierno: viene sorpreso a cedere droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

