Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, commenta la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus. Dice che la partita è stata equilibrata e che la sua squadra ha fatto bene a concretizzare le occasioni. Quando gli chiedono chi tra Lazio e Bologna sia favorito in semifinale, risponde senza troppi giri di parole.

L’attaccante dell’Atalanta, Gianluca Scamacca, ha voluto dire la sua dopo il quarto di finale di Coppa Italia vinto contro la Juventus. Intervenuto nel postpartita di Atalanta Juventus, quarto di finale di Coppa Italia terminato sul 3 a 0 in favore della Dea, il centravanti nerazzurro Gianluca Scamacca si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. SUL MATCH – « Penso che sia stata una partita equilibrata, ci sono stati momenti positivi loro e momenti positivi nostri. Però siamo stati più bravi a concretizzare le occasioni e siamo molto contenti ». QUI: le notizie del giorno in casa Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Scamacca a Mediaset: «Partita equilibrata, bravi noi a concretizzare le occasioni. Chi meglio tra Lazio e Bologna in semifinale? Vi dico questo»

Approfondimenti su Atalanta Juventus

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Coppa Italia: Inter-Torino: partita integrale Video; Atalanta - Juventus: come vedere in streaming dall'estero i quarti di Coppa Italia; Atalanta-Juve diretta Coppa Italia: Scamacca a segno su rigore live; Serie A: l'Atalanta ne fa quattro al Parma, il Genoa con l'uomo in più rimonta e batte il Bologna.

Scamacca a Mediaset: Partita equilibrata, siamo stati bravi a concretizzareGianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la gara con la Juventus: Hai avuto il merito di realizzare il rigore dopo che la Juve poteva indirizzare la partita ... tuttojuve.com

Scamacca: Noi più bravi a sfruttare le occasioni. Bologna o Lazio? Sono due grandi squadre entrambeGianluca Scamacca ha parlato a Mediaset dopo il successo sulla Juventus: Una partita equilibrata, noi più bravi a sfruttare le occasioni. Siamo un gruppo molto unito, ci stiamo togliendo delle belle ... calcioatalanta.it

Cosa sta succedendo al club https://mdst.it/4qq5Nhz #SportMediaset facebook