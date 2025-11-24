Bastoni Inter la riflessione | Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le occasioni e questo ha influito sul risultato
Inter News 24 Bastoni Inter, il difensore analizza la sconfitta e la prestazione della squadra nella stracittadina contro i rossoneri. Alla Nuova DS si è svolto un confronto lucido e riflessivo tra Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, e i commentatori presenti in studio. Ai microfoni della Rai, Bastoni ha commentato la sconfitta nel derby contro il Milan, evidenziando ciò che, secondo lui, ha funzionato nella prestazione della sua squadra, ma non nascondendo l’amarezza per il risultato. Nonostante gli sforzi, la prestazione complessiva non è stata sufficiente per portare a casa i tre punti. 🔗 Leggi su Internews24.com
