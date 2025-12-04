Chivu a Mediaset | Contento per Diouf Frattesi per noi è importante e vuole essere determinante! Sul suo minutaggio vi dico questo

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Venezia. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Venezia, match degli ottavi di finale vinto dai nerazzurri per 5 a 1, il tecnico della Beneamata Cristian Chivu ha voluto dire la sua. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. TANTE NOTIZIE POSITIVE – « A me è piaciuto l’atteggiamento, il rispetto per l’avversario. Sono felice per loro, questo è un gruppo che sa fare, è motivato e vuole dare continuità a quanto di buono è stato fatto in questi mesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Mediaset: «Contento per Diouf, Frattesi per noi è importante e vuole essere determinante! Sul suo minutaggio vi dico questo»

