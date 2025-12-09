CEV Champions League maschile via alla regular season | tre sfide in tre giorni su Sky e NOW

Sportface.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Civitanova, Perugia e Trento aprono il cammino europeo nella prima giornata: tutte le partite alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW. La grande pallavolo europea torna protagonista su Sky e NOW con l’avvio della regular season della CEV Champions League maschile. Tre giorni di sfide consecutive, tutte alle 20.30 e tutte in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, per seguire da vicino il debutto delle tre italiane impegnate nella competizione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

