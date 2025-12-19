Le sfide dell’Acot | Così il turismo cambia

L’annuale incontro dell’Acot ha offerto un’occasione preziosa per riflettere sulle sfide e le trasformazioni del turismo a Cuprense. Tra confronti e prospettive, operatori, amministratori e balneari hanno condiviso idee e strategie per affrontare il futuro, in un contesto in continua evoluzione. Un momento di confronto fondamentale per delineare il cammino da seguire e consolidare la crescita del settore turistico locale.

L'annuale incontro degli associati dell' Acot, (operatori turistici cuprensi), tenutasi al ristorante Europa, è stata l'occasione per fare il punto sulla stagione estiva e le linee guida per il futuro, presenti i vertici dell'amministrazione comunale e dei balneari. La presidente Milva Ricci ha parlato di stagione intensa e positiva con segnali di ripresa e crescente interesse di italiani e stranieri: "Il turismo, però, sta cambiando velocemente. Chi viaggia cerca qualità, autenticità ed esperienze vere. Bisogna raccontare il territorio, creare emozioni per rendere il soggiorno speciale per il turista sempre più informato ed esigente.

