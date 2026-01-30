Domenica alle 18, l’Inter scende in campo contro la Cremonese allo Zini. I nerazzurri vogliono allungare la serie positiva e mantenere il vantaggio sulla seconda in classifica, dopo aver approfittato del passo falso del Milan nel weekend. La partita promette spettacolo e potrebbe essere decisiva per le sorti della corsa scudetto.

L’Inter fa tappa allo Zini per sfidare la Cremonese nel 23esimo turno della Serie A. I nerazzurri sono saliti a +5 sulla seconda nello scorso weekend grazie al mezzo passo falso del Milan, e ora puntano a consolidare l’ampio vantaggio. La squadra guidata da Cristian Chivu è reduce anche dal successo sul campo del Borussia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cremonese-Inter (domenica 01 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria nerazzurra e spettacolo

Approfondimenti su Cremonese Inter

L’Inter arriva a Cremona per la partita di domenica alle 18:00 contro la Cremonese.

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18:00, il match tra Genoa e Inter si presenta come una sfida interessante nella 15ª giornata di Serie A.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Cremonese-Inter: orari e dove vederla in TV; Cremonese-Inter: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Inter (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; La presentazione della 23^ giornata di Serie A.

Cremonese-Inter: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Cremonese-Inter del 1 febbraio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la Serie A ... calciomagazine.net

Pronostico Cremonese-Inter: occasione impossibile da non sfruttareCremonese-Inter è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Cremonese- #Inter x.com

Commentiamo le news e facciamo il punto sul calciomercato dell'Inter. Gli aggiornamenti su Perisic, Jones, Frattesi, Dumfries, Diaby. Le ultimissime su Cremonese-Inter. - facebook.com facebook