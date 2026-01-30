L’Inter arriva a Cremona per la partita di domenica alle 18:00 contro la Cremonese. I nerazzurri vogliono sfruttare il momento favorevole, dopo aver allontanato il Milan in classifica e cercando di rafforzare la loro posizione in vetta. La Cremonese, invece, spera di approfittare del fattore campo per mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi.

L’Inter fa tappa allo Zini per sfidare la Cremonese nel 23esimo turno della Serie A. I nerazzurri sono saliti a +5 sulla seconda nello scorso weekend grazie al mezzo passo falso del Milan, e ora puntano a consolidare l’ampio vantaggio. La squadra guidata da Cristian Chivu è reduce anche dal successo sul campo del Borussia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cremonese-Inter (domenica 01 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

