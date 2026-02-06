Sassuolo-Inter domenica 08 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Nerazzurri inarrestabili in trasferta

Domenica pomeriggio alle 18, l’Inter arriva al Mapei con l’obiettivo di continuare la striscia positiva. I nerazzurri sono in gran forma e vogliono portare a casa altri punti in trasferta. Il Sassuolo, invece, cerca di fermare la corsa degli avversari davanti al suo pubblico. La partita promette battaglia e può cambiare gli equilibri in classifica.

L'Inter prosegue nel suo momento di gran forma e fa visita al Sassuolo al Mapei nella giornata 24 di Serie A. I nerazzurri puntano alla quinta vittoria di fila in campionato, nonché alla 11esima nelle ultime 12. La squadra di mister Cristian Chivu sta dimostrando ampiamente di non avere rivali ma al momento resta solo. Gli ultimi precedenti tra Inter e Sassuolo Quella contro il Sassuolo è da anni una delle sfide più scomode per l'Inter. In 23 confronti totali, il bilancio resta sorprendentemente equilibrato: 11 vittorie nerazzurre, 2 pareggi e ben 10 successi neroverdi

