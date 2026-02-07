Brondby-Randers domenica 08 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa domenica alle 18, il Brondby torna in campo contro il Randers. La squadra danese cerca di riprendere il cammino in campionato dopo un inizio difficile, chiuso con tre sconfitte di fila. La sconfitta contro FCK, Fredericia e Vejle ha lasciato il Brondby a nove punti di distanza dalla vetta e ora la partita diventa decisiva per risollevarsi.

Il Brondby torna a giocare in campionato sperando di riscattarsi dal pessimo finale della prima parte di stagione, quando andò alla sosta dopo tre sconfitte di fila contro FCK, Fredericia e Vejle che lo hanno lasciato a -9 dalla testa della classifica. Il Randers invece era andato in pausa dopo due pareggi ma la vittoria. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brondby-Randers (domenica 08 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Brondby Randers Sassuolo-Inter (domenica 08 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici L’Inter arriva al Mapei di Sassuolo con il morale alle stelle. Lecce-Udinese (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Domenica 8 febbraio alle 15, il Lecce affronta l’Udinese in una partita decisiva per la salvezza.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.