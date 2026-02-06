i deputati sasso e ziello lasciano la lega e seguono vannacci

I deputati Sasso e Ziello hanno deciso di lasciare la Lega e seguire il generale Roberto Vannacci nel suo nuovo percorso politico. La loro scelta si aggiunge a quella di Emanuele Pozzolo, ex esponente di Fratelli d’Italia, che ha già fatto il salto. Ora la pattuglia dei parlamentari che si avvicinano a Vannacci si allarga, creando nuovi equilibri in Parlamento.

Dopo l’ex Fdi Emanuele Pozzolo, la pattuglia dei deputati che hanno deciso di seguire il generale Roberto Vannacci nella sua nuova avventura politica registra due new entry. Si tratta dei deputati leghisti Edoardo Ziello e Rossano Sasso che, dopo aver comunicato alla presidenza della Camera l’addio al gruppo del Carroccio e il passaggio al gruppo misto, hanno spiegato in un post i motivi del divorzio. «Il capogruppo della Lega, Molinari, ha dichiarato che il mio emendamento al dl Ucraina, volto ad interrompere gli invii di forniture militari, a favore dell’esercito di Zelensky, non rappresenta, in alcun modo, la linea del partito». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Alla Camera, due deputati della Lega cambiano schieramento.

Nei giorni scorsi si era ipotizzato, ora è ufficiale: i deputati Edoardo Ziello e Rossano Sasso lasciano la Lega e passano con Roberto Vannacci.

